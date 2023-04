Colline Metallifere: al via la petizione per un nuovo distretto socio-sanitario

Colline Metallfere (Grosseto). È iniziata la raccolta firme finalizzata ad ottenere l’istituzione di un distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il territorio” e da seguito al convegno realizzato il 31 marzo scorso su questo tema.

“La sottoscrizione vuole sensibilizzare, attraverso la volontà dei cittadini, le istituzioni locali per dare piena attuazione della legge regionale 40 del 2005, articolo 64, al fine di ottenere la rivalutazione degli ambiti territoriali creando una nuova zona distretto ridefinita geograficamente dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Follonica, Scarlino e Gavorrano – si legge in una nota dell’associazione -. Ciò comporterebbe un potenziamento complessivo della sanità territoriale, con una migliore capillarizzazione dei servizi sociali e sanitari. Questa proposta, se accolta, consentirebbe anche alla struttura ospedaliera di riferimento, il Sant’Andrea di Massa Marittima, di essere riconosciuto come presidio ospedaliero, con il conseguente potenziamento sia del numero che dei servizi erogati, generando inoltre una sua maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e umane”.