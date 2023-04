Camper della Salute: ecco le tappe del mese di aprile

Grosseto. Continua, anche nel mese di aprile, il tour del Camper della Salute del Coeso Società della Salute, pensato per portare i servizi socio sanitari nei comuni dell’area sociosanitaria che hanno aderito al progetto.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti in programma sono: domani, martedì 4 aprile, a Tatti (Massa Marittima) nello spazio antistante l’ex asilo nido “Ciuchino Mandarino”, in piazza Fratti; giovedì 6 aprile l’appuntamento è invece a Prata (Massa Marittima), in piazza Lolini; martedì 11 aprile, il camper arriva in via Trieste a Montorgiali (comune di Scansano); giovedì 13 aprile nella piazza principale di Polveraia (Scansano) e sabato 15 aprile di fronte al centro civico di Travale (comune di Montieri).

Nella settimana successiva il camper tornerà a Tatti, martedì 18 aprile, e a Prata, giovedì 20 aprile. Sabato 22 aprile, invece, l’appuntamento è a Travale; martedì 25 aprile a Montorgiali; giovedì 27 aprile a Polveraia.

I servizi

In tutte le tappe, dalle 9 alle 13, i cittadini potranno rivolgersi agli assistenti sociali e agli operatori sociosanitari per avere informazioni e assistenza su servizi sociali e sanitari: modalità di accesso al sistema, prenotazione di esami e visite, scelta o cambio del medico curante, stampa dei referti medici, ma anche prenotazioni di tamponi e vaccini e attivazione della tessera sanitaria.

Accanto a loro saranno presenti alcuni volontari delle associazioni che costituiscono il Comitato di partecipazione della Società della Salute e che illustreranno le loro attività. Il Camper della Salute, infatti, è un progetto nato su proposta del Comitato di partecipazione e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito dei “Cantieri della Salute”, coordinato da Federsanità Anci.

Tutte le tappe del Camper della Salute sono disponibili sul sito del Coeso Società della Salute, all’indirizzo www.coesoareagr.it.