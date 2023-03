Prosegue il tour del Camper della salute: ecco le prossime date

Grosseto. Prosegue il tour del Camper della salute del Coeso Società della Salute nei comuni dell’area sociosanitaria Amiata grossetana, Colline Metallifere e grossetana, che hanno aderito al progetto.

Le prossime tappe

I prossimi appuntamenti in programma sono sabato 25 marzo, dalle 9 alle 13, a Gerfalco, frazione di Montieri, al centro visite della riserva naturale Cornate Fosini in via Barlettai; martedì 28 marzo in via Trieste a Montorgiali e giovedì 30 marzo a Polveraia, nel comune di Scansano.

I servizi

A bordo del camper alcuni assistenti sociali e operatori sociosanitari forniranno ai cittadini informazioni e assistenza su servizi sociali e sanitari: modalità di accesso al sistema, prenotazione di esami e visite, scelta o cambio del medico curante, stampa dei referti medici, ma anche prenotazioni di tamponi e vaccini e attivazione della tessera sanitaria.

Accanto a loro saranno presenti alcuni volontari delle associazioni che costituiscono il Comitato di partecipazione della Società della Salute e che illustreranno le loro attività. Il Camper della salute, infatti, è un progetto nato su proposta del Comitato di partecipazione e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito dei “Cantieri della Salute”, coordinato da Federsanità Anci.

Tutte le tappe del Camper della salute sono disponibili sul sito del Coeso Società della Salute all’indirizzo www.coesoareagr.it.