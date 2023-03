Il camper della salute torna nelle frazioni: ecco quando

Massa Marittima (Grosseto). Il camper della salute del Coeso sarà di nuovo nel comune di Massa Marittima.

Il calendario prevede la presenza a Tatti il 21 marzo, dalle 9 alle 13, nello spazio antistante l’ex asilo nido “Ciuchino Mandarino”, in piazza Fratti, e a Prata il 23 marzo, dalle 9 alle 13, in piazza Lolini.

Il camper della salute

A bordo gli operatori sociosanitari e assistenti sociali saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui servizi sociali e sanitari e sulle modalità di accesso. Il camper fornirà inoltre assistenza amministrativa per prenotare le visite e gli esami, effettuare il cambio del medico curante, attivare la tessera sanitaria e consultare il fascicolo sanitario elettronico. Ma anche per stampare referti medici e prenotare tamponi e vaccini.

Il progetto sostenuto dalla Regione e coordinato da Federsanità Anci, denominato “Cantieri della Salute”, che ha permesso di avviare questo intervento sperimentale, intende favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, aumentando il coinvolgimento e la collaborazione tra i diversi attori dell’area.

La scelta di portare i professionisti del sociosanitario sul territorio deriva da un’analisi fatta dal Comitato di partecipazione zonale, (che riunisce diverse associazioni di volontariato) dalla quale è emerso che la rarefazione dei centri abitati corrisponde, talvolta, a una rarefazione dei servizi sociosanitari di base.

I prossimi appuntamenti

Le prossime date: il camper tornerà a Tatti il 4 aprile e il 18 aprile, sempre dalle 9 alle 13, e a Prata anche nei giorni 6 aprile, e 20 aprile, con lo stesso orario.