Sanità, la mozione approvata all’unanimità: “Carenza di medici di base, la Regione intervenga”

Roccastrada. Il Consiglio comunale di Roccastrada questa mattina ha approvato,. all’unanimità dei voti, una mozione che dà mandato a sindaco e Giunta municipale di attivarsi nei confronti del Governo e del legislatore nazionale affinchè vengano resi più rapidi i percorsi di formazione specifica per i medici di medicina generale e sia facilitato l’accesso all’esercizio di tale professione, per rispondere con maggiore adeguatezza ai crescenti fabbisogni riscontrati in molti territori toscani, tra cui il comune di Roccastrada, valutando una rimodulazione degli accessi alla facoltà di Medicina tale da soddisfare le esigenze derivanti alle attuali carenze.

Sindaco e Giunta hanno ricevuto anche il mandato ad attivarsi nei confronti della Regione Toscana affinchè intervenga per sopperire alla carenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta sul territorio, prevedendo forme di incentivazione laddove i medici siano chiamati ad operare in territori disagiati ed a verificare la possibilità di mettere comunque in atto tutta una serie di misure volte a superare l’attuale situazione di disagio che stanno vivendo le realtà periferiche come il territorio del Comune di Roccastrada.

“Sono soddisfatto – dichiara il sindaco Francesco Limatola – che il Consiglio comunale abbia approvato all’unanimità un documento condiviso in più riunioni della conferenza dei capigruppo, che ringrazio. Ringrazio altresì tutti i consiglieri per il loro contributo concreto, a prescindere dall’appartenenza politica, finalizzato alla risoluzione di problematiche che interessano la collettività . La stesura del documento che abbiamo approvato questa mattina è stata il frutto di un sereno e costruttivo confronto che, insieme alla Giunta comunale, abbiamo fatto anche con la popolazione attraverso una serie di assemblee nelle quali l’ascolto dei cittadini è stato fondamentale. Personalmente mi farò carico di portare sul tavolo delle istituzioni nazionali e regionali tutte le problematiche che sono emerse e le proposte che abbiamo condiviso per cercare soluzioni finalizzate al superamento delle criticità del territorio“.