Ospedale Sant’Andrea, la Asl: “In arrivo nuovi infermieri, previste assunzioni”

Massa Marittima. In merito alle dichiarazioni del Tavolo della Salute pubblicate su alcuni organi di stampa riguardanti la situazione degli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, l’Asl Toscana sud est precisa.

“La questione della dotazione organica del personale infermieristico del presidio ospedaliero di Massa Marittima è all’attenzione del direttore dell’Area dell’Assistenza, che ne ha già stabilito l’incremento. Un infermiere ha preso servizio lo scorso primo febbraio ed un’altro prenderà servizio il prossimo primo marzo – si legge in una nota della Asl –. Altre unità sono previste in assunzione compatibilmente con le disponibilità del personale in graduatoria. Resta comunque il problema che l’età media della famiglia infermieristica dell’ospedale è più elevata che in altri ospedali e ciò inevitabilmente condiziona il benessere organizzativo”.