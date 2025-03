Ex compendio minerario, la minoranza: “Replica goffa del sindaco, cittadini ingannati”

Gavorrano (Grosseto). “Un famoso modo di dire popolare recita ‘Quando la toppa è peggio del buco’. Questa può essere la perfetta sintesi per inquadrare il comunicato stampa del sindaco Ulivieri, con il quale ha goffamente tentato di replicare alla nostra posizione espressa prima in Consiglio comunale e poi a mezzo stampa”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Entriamo quindi nel dettaglio di questa faraonica operazione immobiliare, contrapponendo alle affermazioni del sindaco alcuni dati certi, numeri oggettivi, che lo stesso sindaco ha portato, ed approvato in sinergia con l’etnografica maggioranza, nella recente seduta consiliare dello scorso 26 marzo – continua la nota –. La proposta di Delibera n. 23/2025, avente come oggetto ‘Dup 2025-2027 Modifica del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici’, recita testualmente ‘L’unico intervento per cui corre l’obbligo di redazione almeno del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, è quello relativo alla rigenerazione del complesso minerario di Pozzo Roma (€ 11.241.971,00), relativamente al quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con deliberazione di questo organo n. 136 in data 11/09/2023″‘ Questa proposta di delibera è di fatto un aggiornamento del Dup già approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56/2024; nella richiamata delibera, e quindi nel DUup si afferma ancora che la ‘rigenerazione del complesso minerario di Pozzo Roma’ comporterà un esborso di € 11.241.971,00″.

“Ora, resi noti i dati che avevamo già ampiamente discusso in sede di Consiglio comunale e fedelmente riportato nel nostro precedente comunicato stampa, è lecito per i più porsi un interrogativo – prosegue il comunicato -. Il sindaco inganna nel contenuto delle delibere o inganna nel comunicato stampa reso pubblico poche ore fa? Non saremo certo noi a dare della bugiarda al sindaco, ma una delle due informazioni che lei ha espresso è palesemente infondata: sono infondate le delibere sopra richiamate che affermano che il costo di recupero dell’ex compendio minerario di Pozzo Roma comporta un esborso di € 11.241.971,00 o è infondata la dichiarazione resa a mezzo stampa dal sindaco, la quale afferma che non è vero che spenderanno questi stessi 11 milioni di euro. Nella sua arringa difensiva il sindaco Ulivieri si è poi dimenticata di un aspetto fondamentale. Che sia un progetto da 8, da 10 o da addirittura 11 milioni, resta il fatto che il Comune deve prima spendere questo importo, per poi vederselo restituire dallo Stato; questo nel caso in cui l’amministrazione risulti vincente nel bando Pnrr. E se quel bando, invece, non vedrà esito positivo, la sua scelta avrà accollato all’Ente più oneri che onori!”.

“In conclusione stiamo parlando di un azzardo. Il Comune comprerà il sito e fino a quando non reperirà le risorse per realizzare il faraonico progetto, resterà patrimonialmente esposto ad una potenziale catastrofe – termina la nota –. Una cosa è la visione del futuro altra è l’incoscienza. Fatto sta che tutte queste inefficienze amministrative si traducono in emungimento di denaro e conseguente riduzione dei servizi ai cittadini gavorranesi, cosa che non suona certamente come novità”.