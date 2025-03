Diritto internazionale, Costituzione e libertà di informazione: se ne parla in un incontro del Pd

Roccastrada (Grosseto). Un incontro per parlare dell’attualità della politica, a partire dal diritto internazionale, fino ai valori della Costituzione, alle libertà di informazione e alla divisione dei poteri.

Saranno questi gli argomenti al centro di un incontro programmato dall’Unione Comunale del Pd di Roccastrada per venerdì 14 marzo, alle 17.00, al centro civico di Roccastrada.

Saranno presenti all’iniziativa l’onorevole Federico Gianassi, avvocato componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l’onorevole Marco Simiani, deputato della Repubblica, e Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto.

“Riteniamo che mai come in questo periodo si debba lavorare seriamente per chiamare a raccolta tutte le forze democratiche a difesa dei diritti dei cittadini e dei valori fondanti della nostra Costituzione – dichiara il segretario dell’Unione Comunale del Pd di Roccastrada, Roberto Calvellini -. Ogni giorno assistiamo ad un’escalation di affermazioni e di tentativi di messa in discussione della democrazia, a partire da ciò che accade sul piano internazionale, fino alla situazione del nostro Paese, nel quale il Governo di destra sta cercando di delegittimare la magistratura e limitare la libertà e la pluralità dell’informazione. Abbiamo il dovere, come partito di maggioranza dell’opposizione, di stimolare una profonda riflessione che rianimi gli anticorpi culturali in grado di rendere consapevoli e far reagire i cittadini rispetto a tutto quello che sta accadendo in Italia e nel mondo”.

“L’invito alla partecipazione all’iniziativa di venerdì 14 marzo è rivolto a tutte le forze democratiche ed a tutti i liberi cittadini che intendono far sentire la loro voce per condurre insieme una battaglia per scongiurare la deriva populista e sovranista – si legge in una nota del Pd di Roccastrada – e soprattutto per difendere le libertà ed il diritto delle moderne democrazie come quella della nostra Repubblica”.