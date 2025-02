Scuola di Valpiana, Mazzocco ribatte a Marconi: “La struttura è sicura o no?”

Massa Marittima (Grosseto). “Ma si, continuiamo pure a guardare il dito che indica la luna come vorrebbe la sindaca”.

Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione, replica alla sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, sulla scuola di Valpiana.

“Insomma, la scuola di Valpiana è sicura o no? Perché prima dice di no, ora sì, dipende dai reticoli idrici a monte….ma la luna che ho provato a fare vedere al posto del dito è il territorio – sottolinea Mazzocco -. Se una allerta arancione fa chiudere la o le scuole (arancione significa piogge intense e temporali forti), vuol dire che abbiamo un territorio fragile. Di questo dovrebbero parlare i sindaci e non dei sistemi di rilevazione meteo della Regione che, come le ho ironicamente suggerito, possono essere sostituiti da una palla di vetro, se lei e i suoi colleghi ne hanno una da suggerire ai loro compagni a Firenze, al posto dei siti ufficiali dell’Areonautica”.

“Insomma, continuano a parlare di tutto tranne che del tema principale: il dissesto idrogeologico che ci pone a rischi sempre più frequentemente – termina Mazzocco -. Bene la scuola nuova, vedremo quando sarà pronta, a sentir lei prestissimo, ma nel frattempo vogliamo trattare il vero problema? Per noi e per le prossime generazioni….oppure continuiamo a guardare il dito”.