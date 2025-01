Dimissioni all’interno della minoranza, entra un nuovo consigliere: ecco chi è

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Walter Petricci è il nuovo consigliere comunale del gruppo di minoranza “Insieme per Monterotondo”, entrato ufficialmente in carica nel Consiglio comunale di oggi, subentrato al dimissionario Giacomo Mugnaini. Affiancherà il capogruppo Ademaro Dei e il consigliere Antonio Artieri.

Walter Petricci, massetano, era risultato il primo dei non eletti alle scorse elezioni di primavera.

“Sono molto motivato per questa nuova esperienza – ha affermato il neo consigliere –. Sono una persona che ha un atteggiamento costruttivo e sono pronto a dare voce a quei cittadini che avevano deciso di sostenere una forma alternativa di governo del territorio. Stando in minoranza sono comunque convinto che ci si possa confrontare in Consiglio con buonsenso e in maniera propositiva”.

Petricci conosce bene la realtà di Monterotondo. “Purtroppo abitando a Valpiana – spiega –, sono legato a questo territorio e penso che, al di là dei confini comunali, le necessità siano comuni, così come le criticità con cui un’amministrazione tutti i giorni si trova a dover fare i conti”.

Petricci spiega anche la sua collocazione politica, che è civica. “Sin dalla fondazione mi sono avvicinato a Nuovo Orizzonte Civico grazie al coordinatore di zona Daniele Brogi – prosegue – e, a livello regionale, il mio riferimento è il gruppo civico Merito e Lealtà del consigliere Ulmi”.

Soddisfatto Daniele Brogi per l’ingresso in Consiglio di Petricci.

“Con Walter – ricorda il coordinatore di Noc Alta Maremma -, abbiamo condiviso tante esperienze politiche. È una persona che stimo e sono convinto che si farà apprezzare. Come Noc potrà poi contare sull’esperienza mia, come consigliere di Massa Marittima, e di Lorenzo Piras, consigliere di Roccastrada”.