“Vicinanza e gratitudine alle Forze dell’Ordine”: la minoranza presenta ordine del giorno

Gavorrano (Grosseto). “È per certi aspetti disarmante il recente susseguirsi di episodi di rimostranza, e talvolta addirittura di violenza, ai danni delle Forze dell’Ordine; eventi dietro ai quali la politica, locale e nazionale, è chiamata ad intervenire tempestivamente. In tal senso riteniamo che le istituzioni possano mettere in campo iniziative multiple per contrastare senza se e senza ma la deriva violenta che rischia di minare la nostra convivenza civile”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Per esprimere quindi vicinanza e gratitudine alle Forze dell’Ordine, abbiamo presentato al Consiglio comunale di Gavorrano un Ordine del giorno, con prima firmataria Chiara Vitagliano di Fratelli d’Italia – continua la nota -. Un atto dal profondo valore simbolico, che mira ad esprimere con forza e fermezza, a nome di tutto il gruppo consiliare di minoranza ‘Noi, per Gavorrano!’, un sentito e sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, Forze armate e Forze di Polizia locale per il loro impegno quotidiano. Un gesto ed un sentimento che, auspichiamo, voglia essere raccolto e condiviso unanimemente anche dal gruppo di maggioranza in occasione del prossimo Consiglio comunale, dove l’Ordine del giorno sarà dibattuto”.

“Nell’atto amministrativo citiamo le parole espresse dal Presidente Sergio Mattarella, da lui pronunciate in occasione del recente discorso di fine anno. Lo stesso Presidente ricorda infatti che le Forze dell’Ordine sono presidio della libertà dei cittadini, sono la cornice di sicurezza in cui vive il nostro Paese. La politica tutta, in modo trasversale, deve quindi mettere in essere iniziative di sensibilizzazione avverso questi spiacevoli accadimenti – termina il comunicato -. Le parole del Presidente Mattarella sono un chiaro monito affinché anche la politica tuteli colori i quali sono quotidianamente impegnati a garantire la nostra sicurezza e la nostra libertà di cittadini”.