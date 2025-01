Sicurezza stradale, l’opposizione: “Quando saranno installati gli attraversamenti pedonali rialzati?”

Gavorrano (Grosseto). “Una delle poche cose che accomunava i programmi elettorali dei due attuali gruppi consiliari, era la sicurezza stradale. Per entrambi i candidati sindaci, infatti, si ravvisava la necessità di intervenire nelle frazioni per installare attraversamenti pedonali rialzati, volti a garantire maggiore sicurezza a quei pedoni che quotidianamente vivono le nostre realtà urbane”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Già nel dicembre 2022, il nostro gruppo aveva impegnato l’allora sindaco Biondi ad avviare l’iter per l’installazione delle infrastrutture; ma lo stesso sindaco piddino respinse la proposta e bocciò la mozione. – continua la nota – A distanza di pochi mesi, però, il Pd gavorranese tornò sui propri passi; dal respingere l’idea, al farla propria fu un tutt’uno. Prima inserì nel programma elettorale della Ulivieri l’idea del centrodestra, per poi giungere recentemente all’iter autorizzativo delle stesse infrastrutture, nel biennio 2023/2024. Ad oggi l’amministrazione ha infatti previsto l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati nelle frazioni di Castellaccia e di Bagno di Gavorrano, in via Guido Rossa”.

“Per quanto sopra, in data odierna lo scrivente gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione al sindaco Stefania Ulivieri. L’atto amministrativo, con prima firmataria Chiara Vitagliano in quota Fratelli d’Italia, mira a conoscere quali siano i futuri intenti del Comune. Se intende o meno installare gli attraversamenti pedonali rialzati anche nelle altre frazioni dove ancora oggi si vive il disagio delle auto che sfrecciano a folle velocità; Grilli, Bivio di Ravi, Potassa, e non solo, attendono interventi risolutivi da parte del Comune. Fin qui qualcosa è stato fatto, anche se ancora non vi è concreta traccia degli attraversamenti pedonali rialzati – termina il comunicato –, ma molto dovrà ancora essere messo in pratica da questa amministrazione per garantire maggiore vivibilità delle nostre piccole e preziose frazioni”.