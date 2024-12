Consiglio comunale, l’opposizione: “Preoccupati per il bilancio di previsione”

Scarlino (Grosseto). “Nel Consiglio comunale del 20 dicembre, come gruppo di opposizione ‘Scarlino nel Cuore’, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni e le nostre proposte su diversi temi cruciali per la comunità”.

“La delibera che impone il divieto di cambio di destinazione d’uso nel centro storico dei locali da commerciale a residenziale ci pare una scelta miope perché slegata dal contesto storico che stiamo vivendo – continua la nota di ‘Scarlino nel Cuore’- . Sono numerosi i fondi commerciali sfitti e anche quest’anno abbiamo visto chiudere altre attività commerciali. Come si può pensare di attrarre attività senza politiche di incentivi a nuove aperture commerciali e di ripopolamento? Sul versante del bilancio di previsione, abbiamo avanzato proposte sulla tassazione come per l’addizionale Irpef. Abbiamo proposto una scaglionatura basata sulle fasce di reddito, per rendere l’imposta più equa rispetto all’attuale aliquota dello 0,8% per i redditi sopra i 15.000 euro annui, cioè l’aliquota massima per tutti. Per quanto concerne la tassa di soggiorno, abbiamo richiesto l’abolizione della stessa per i lavoratori che si trovano temporaneamente nel nostro Comune, già da noi criticata in passato in quanto ingiusta e dannosa per l’economia”.

“Speriamo che, vista la disponibilità del vicesindaco Bianchi di valutare le nostre proposte, si possa definire in poco tempo questa situazione – prosegue il comunicato -. Ci auguriamo, inoltre, di vedere ridefinito il servizio di raccolta dei rifiuti, vista la salata tassa per i nostri cittadini e la scarsa qualità del servizio stesso e la mancanza di controlli da parte dell’amministrazione. Guardando ai lavori pubblici, non possiamo non sollevare il nostro disappunto per gli stanziamenti per la regimazione delle acque meteoriche. Solo 10.000 euro, una cifra irrisoria alla luce del recente allagamento di Scarlino Scalo. Abbiamo sottolineato come i lavori agli impianti sportivi, finanziati grazie alla Regione, rischino di essere vanificati da nuovi eventi alluvionali. Come anche per la manutenzione delle strade vicinali, sono stati previsti 20.000 euro limitati alle quote di compartecipazione ai consorzi. Abbiamo criticato l’assenza di fondi per intervenire sulle strade non gestite da consorzi, lasciando molte aree del territorio popolate senza manutenzione e potenzialmente rischiose per difficoltà di raggiungimento dei mezzi di soccorso”.

“Come sempre – termina il comunicato –, il nostro obiettivo è quello di proporre soluzioni concrete e difendere gli interessi della comunità, evidenziando le criticità di una gestione amministrativa che troppo spesso ci appare inadeguata”.