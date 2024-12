Nomina nuovo assessore, il Pci: “Buon lavoro a Balestri, ma a rimetterci è la politica”

Massa Marittima (Grosseto). “É stata crisi o soltanto un riequilibrio di potere?”: è la domanda che si pone Daniele Gasperi, della segreteria del Pci in relazione a quanto avvenuto nella Giunta di Massa Marittima, con la nomina di Lorenzo Balestri ad assessore.

“Fa piacere dirsi conclusa la crisi dell’amministrazione comunale, con la nomina del nuovo assessore nella persona di Lorenzo Balestri, cosa che per noi era ampiamente scontata ed era prevista fin dalla composizione delle Commissioni, che vedevano Balestri assente nella formazione – spiega Gasperi -. Saranno rimasti male e avranno ingoiato un bel boccone amaro, i consiglieri di minoranza, che vedono sfumare qualche probabile contentino personale o di apparenza o chi ironicamente avanzava ipotesi di ingressi riparatori, di candidati nelle fantomatiche liste civetta, mai esistite, nell’ultima tornata elettorale. Noi crediamo, ancora, nei valori e nelle idee, per questo ci inseriscono nella lista dei visionari, ma non ci possono imputare che ciò che avevamo preventivato si sia avverato, senza fare voli pindarici o fantasie ormai abituali nella politica attuale”.

“Non possiamo che prendere atto di una nomina che era non scontata, ma solo rinviata, ciò che ci dispiace che a rimetterci politicamente è stata una persona come Terrosi, che è servito alla coalizione per mettere voti in cascina e che poi ha dovuto rinunciare per equilibri interni. Speriamo che il 2025 veda riprendere un’attività politica che veda un maggiore impegno in quei problemi che sono presenti nella città, che devono tornare centrali nell’agenda del governo locale e per i quali sono tutti chiamati a contribuire indipendentemente dal ruolo che svolgono all’interno delle istituzioni per uscire da un sonno che sta avvolgendo da anni Massa Marittima – termina Gasperi -. Tutto ciò non ci esime di augurare buon lavoro al neo assessore, ma che gli assetti politici massetani abbiano subito un contraccolpo è visibile concretamente”.