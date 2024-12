Manovra, il Pd organizza un incontro: “Governo penalizza enti pubblici e cittadini”

Roccastrada (Grosseto). Ieri sera, l’Unione comunale del Pd di Roccastrada ha organizzato un incontro pubblico sul tema della manovra economica del Governo Meloni e sul suo impatto su famiglie, lavoratori e imprese.

Nelle sale del centro civico di Roccastrada, hanno preso parte all’iniziativa in qualità di relatori il deputato del Pd Marco Simiani, l’assessore regionale Leonardo Marras e il sindaco e presidente della Provincia, Francesco Limatola.

Dopo una breve introduzione del segretario dell’Unione comunale Roberto Calvellini e gli stimoli portati all’attenzione dei relatori e del pubblico presente da Giancarlo Innocenti, sono stati aperti i lavori.

“Sulla manovra finanziaria questa destra racconta al Paese una cosa, mentre ne fa ben altre, come i pesanti tagli che fa alle Regioni costrette addirittura a rendere i fondi finora ricevuti allo Stato, tagli che inevitabilmente ricadranno sui servizi al cittadino. In una manovra da mille miliardi, c’è lo spazio per fare le scelte giuste, ferma la spesa per sanità e scuola – ha dichiarato Marras –. La Meloni spende ingenti risorse sul ponte dello stretto di Messina per andare in auto a Palermo ma in Toscana non completa la nuova Aurelia e non consente al porto di Livorno di comunicare con l’entroterra. Se mancano i soldi dobbiamo andare a trovarli dove sono e in Italia ancora troppe sono le posizioni della rendita passiva a svantaggio del lavoro e della produttività. Se dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro e impresa, oltre alla lotta all’evasione fiscale e a un sistema più equo, sicuramente se c’è una parte su cui poter intervenire è quella dei redditi improduttivi e delle rendite dove le aliquote sono sensibilmente più basse. Quindi occorre chiedere con forza di spostare le risorse dalla rendita al lavoro e alle imprese attive”.

“Anche gli enti locali saranno largamente penalizzati, i Comuni e le Provincie avranno pesanti tagli sulla spesa corrente che incideranno sui lavori, sul personale e sui servizi, anche quelli diretti alle fasce più deboli della popolazione – ha sottolineato Limatola -. Tutti gli amministratori degli enti locali riuniti in anci e upi stanno denunciando questa pesante situazione in cui saranno proiettati dal Governo nazionale”.

“Questa destra mistifica la realtà: mentre con una mano vuole l’autonomia centralizzata, con l’altra rafforza il centralismo dello Stato costringendo all’immobilismo le Regioni e gli enti locali. Per il terzo anno consecutivo, nella Legge di Bilancio non è previsto alcun finanziamento per la Tirrenica – ha dichiarato Simiani –. Nonostante i numerosi annunci del Ministro Salvini, che promettevano risorse immediate, il progetto rimane solo sulla carta. Mentre mancano indicazioni precise nella manovra 2025, il Governo stanzia ben 24 miliardi di euro per lo sviluppo infrastrutturale tra il 2027 e il 2036″.