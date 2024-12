Amministrative, Scarlino nel Cuore: “Ricorso doveroso, rispettiamo la sentenza del Tar”

Scarlino (Grosseto). “Come abbiamo sempre detto fin dall’inizio di questa vicenda, prendiamo atto della sentenza del Tar Toscana che ha deciso in primo grado la vicenda relativa alle elezioni amministrative di Scarlino accettandone il risultato”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel Cuore, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“Anzitutto sgombriamo il campo dalle illazioni che sono state mosse: il ricorso non era teso ad attribuire colpe o responsabilità, ma ad acclarare compiutamente la volontà degli scarlinesi, visto lo scarto di soli due voti tra i due candidati, che imponeva di verificare la regolarità della consultazione elettorale – continua la nota –. Torniamo a ricordare, vista la memoria volutamente corta di alcuni, che non è la prima volta che a seguito delle elezioni viene proposto un ricorso. I promotori di 10 anni fa, tra i cui era presente l’attuale Sindaca Travison, avanzarono un ricorso simile benché vi fosse un margine ben più ampio e le motivazioni non ve ne erano, visto che fu subito rigettato, invece di procedere a verificazione come questa volta, andando poi a compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità delle circostanze di fatto, rende evidente come il ricorso non fosse basato su argomentazioni del tutto inconsistenti. Questo per dovere di cronaca”.

“Dispiace che non si sia potuto procedere ad una verifica totale, comunque sia le decisioni vanno rispettate e noi continueremo a fare la nostra opposizione ed a portare avanti le nostre idee che hanno raccolto – termina il comunicato –, ricordiamo, l’altro 40% e che questa amministrazione continua a denigrare ed ignorare”.