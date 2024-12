Aliquota Irpef, l’opposizione: “Ennesimo salasso dalla Regione, il Comune intervenga”

Gavorrano (Grosseto). “Doveva essere una misura dal formato ‘una tantum’, ed invece pare proprio che il presidente Giani a frugare nelle tasche dei cittadini toscani ci abbia preso gusto. L’aumento delle aliquote Irpef già determinato dalla Regione Toscana a dicembre 2023 per l’anno 2024, verrà confermato anche per il 2025. La misura straordinaria lo scorso anno fruttò quasi 250 milioni di euro, utilizzati in parte per coprire il maxi buco della sanità toscana. Vale la pena ricordare che il bilancio della Regione a guida piddina, alla voce sanità, conta un deficit di oltre 400 milioni di euro”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“L’aumento delle aliquote Irpef, in via di conferma per il 2025, colpisce soprattutto chi guadagna più di 28.000 euro lordi annui. Un salasso per il ceto medio e le famiglie, senza alcun miglioramento dei servizi sanitari, che rimangono caratterizzati da lunghe liste di attesa e una privatizzazione sempre più marcata – continua la nota -. Per esprimere vivo disappunto contro l’attuazione di questa misura, in data odierna il nostro gruppo consiliare ha presentato una mozione al sindaco Ulivieri. L’atto, che porta la firma del nostro Giacomo Signori, in quota Forza Italia, impegna il sindaco di Gavorrano e la sua Giunta a farsi parte attiva presso il presidente Eugenio Giani affinché mantenga gli impegni assunti con il Consiglio rregionale e con tutti i cittadini toscani colpiti dall’aumento dell’imposta, andando quindi a riportare le aliquote Irpef ad una percentuale meno gravosa per le tasche dei contribuenti”.

“Proprio in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, nel dibattito inerente ad un’altra mozione, furono alcuni membri della maggioranza a precisare che le azioni politiche non devono perseguire l’interesse di partito, bensì la tutela del nostro Comune e dei nostri cittadini. A tal proposito, la conferma dell’aumento delle aliquote Irpef fruga anche nelle tasche dei nostri concittadini gavorranesi, già vessati da Imu e Tari particolarmente elevate – termina il comunicato -. L’auspicio è quindi che il gruppo di maggioranza voglia mantenere la linea già intrapresa, condividendo con noi gli intenti espressi nella mozione”.