Strada del Peruzzo, Fratelli d’Italia: “Viabilità pericolosa, la Provincia intervenga”

Roccastrada (Grosseto). Dopo la denuncia a mezzo stampa di Moreno Bellettini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Roccastrada, il consigliere comunale Roberto Bocci, che per motivi di lavoro frequentata ogni giorno la strada provinciale 89 del Peruzzo, sollecitato dai cittadini delle frazioni di Sassofortino e Roccatederighi e dopo avere parlato con alcuni gestori degli agriturismi della zona e con i volontari dei mezzi di soccorso operativi nel territorio, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco di Roccastrada, nonché presidente della Provincia, Francesco Limatola.

“Nell’atto depositato – commenta Roberto Bocci – invito Limatola ad attivarsi, non in tempi biblici, a prendere provvedimenti concreti necessari, così da rendere fruibile e in sicurezza il frequentato tragitto stradale“.

“Il consigliere comunale Roberto Bocci – dichiara il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Roccastrada Moreno Bellettini – è uno dei giovani con figli che hanno scelto di continuare a vivere nelle colline grossetane e ritiene che il fattore viabilità nella zona sia prioritario per evitare ulteriori spopolamenti delle Colline Metallifere, territorio già messo a dura prova da carenze di servizi essenziali, con un particolare riferimento all’assistenza sanitaria di base”.