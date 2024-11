Brogi presidente della terza commissione: la soddisfazione di Nuovo Orizzonte Civico

Grosseto. “La conferma del consigliere Brogi come presidente della terza commissione consiliare del Comune di Massa Marittima ci fa estremamente piacere. E’ sintomo del buon lavoro avviato nella passata consiliatura e che, pur stando all’opposizione, permette comunque di avere un atteggiamento propositivo”.

Così il presidente di Nuovo Orizzonte Civico Claudio Pacella sulla conferma di Daniele Brogi come presidente della commissione che si occupa di bilancio, attività economiche, turismo, promozione del territorio, società partecipate e finanze.

“L’aver dato continuità ad un percorso già avviato – afferma Pacella -, che prevede che alcune presidenze possano toccare alla minoranza è un modo per stare più vicini alle problematiche, poter cercare di risolverle, ma avere anche elementi in più per essere critici laddove ce ne sia la necessità. Daniele Brogi, nella passata consiliatura, ha dimostrato grande equilibrio su tematiche che conosce bene, visto che negli anni scorsi è stato presidente del Centro commerciale naturale, e sulle quali può portare anche i giusti argomenti. Il sindaco sa che Nuovo Orizzonte Civico, pur stando in minoranza, su sua richiesta, o durante le attività consiliari, è sempre pronto ad essere ascoltato dando il proprio contributo, così come noi sappiamo che è la maggioranza a decidere e, laddove ritenessimo che questa sbagli, non faremmo sconti nelle critiche e nell’opposizione”.

Soddisfazione per il consigliere Daniele Brogi, che in Consiglio siede nei banchi del gruppo “L’Alternativa per Massa” e che è il coordinatore di Nuovo Orizzonte Civico delle Colline Metallifere.

“Sono contento di poter proseguire nel lavoro avviato cinque anni fa – afferma -, essere presidente di commissione non impedisce di svolgere un lavoro di opposizione. Così come non ho risparmiato critiche al sindaco Giuntini non lo farò con Irene Marconi, quando queste siano necessarie. Dalla commissione passano però molti temi che saranno poi al vaglio del Consiglio ed è la giusta occasione per approfondirli ed anche migliorarli. Questo è il mio modo di fare opposizione, in maniera costruttiva e nell’interesse dei cittadini. Come consigliere civico non partecipo alle battaglie ideologiche o dettate dalle politiche nazionali, che comprendo, avendo anche io militato in passato nei partiti, ma oggi difendo la libertà che la civicità mi permette di avere, cioè quella di valutare gli atti e l’impatto, positivo o negativo, che questi possono avere sul Comune di Massa Marittima”.