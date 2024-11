Viabilità, la Lega: “Marciapiedi assenti lungo la strada, pedoni a rischio in paese”

Roccastrada (Grosseto). Franca Gramola, consigliera comunale della Lega di Roccastrada, ha presentato oggi un’interrogazione in cui chiede al sindaco e all’assessore di competenza “quali siano le iniziative che l’amministrazione intende intraprendere per risolvere il pericolo ed il disagio vissuto quotidianamente dai cittadini della frazione di Ribolla che percorrono, a piedi, le principali vie della loro frazione”.

“Via della Collacchia e via Montemassi, i luoghi oggetto di analisi, costituiscono un lungo rettilineo che attraversa l’abitato di Ribolla – continua l’interrogazione –. Tratto viario interrotto solo da una recente rotatoria, posta nell’intersezione con via Toscana e via del Diaccialone. Vie sulle quali si affacciano più di un centinaio di case ed attività commerciali, con una lunga serie di incroci a raso con la quasi totale assenza di marciapiedi a margine delle vie stesse. Gli abitanti del paese (mamme con passeggini, bambini, anziani) per raggiungere a piedi il centro, gli esercizi commerciali, o più semplicemente il nuovo plesso scolastico, sono costretti a camminare lungo il bordo stradale dovendo stare attenti a non finire sotto ad una macchina o peggio scaraventati a terra dallo spostamento d’aria di uno dei tanti camion che di lì transitano quotidianamente”.

“L’abitato di Ribolla avverte l’esigenza di una viabilità pedonale più sicura. Il disagio nella collettività è certamente maggiore nel periodo estivo, quando il paese è attraversato mattina e sera da una buona parte di traffico proveniente da Arezzo, Siena e Firenze e diretto alle vicine località di mare – termina l’interrogazione -. La sicurezza di questo tratto viario è stata più volte oggetto di dibattito tra i cittadini, anche per le innumerevoli situazioni di pericolo dovute agli automobilisti che transitano di lì senza rispettare i limiti di velocità stabiliti. Nel corso degli anni si sono verificati molti incidenti, più o meno gravi, di cui uno addirittura mortale”.