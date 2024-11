Centro storico, Niccolini: “Delibera del Comune non evita chiusura di attività e spopolamento”

Scarlino (Grosseto). “La recente delibera di Giunta dell’amministrazione scarlinese di indirizzo sulla disciplina urbanistica nel centro storico pare essere solo un palliativo, un intervento di facciata fumoso che non prende in considerazione le reali problematiche ed esigenze del centro storico, colpito da un sempre più crescente fenomeno di spopolamento”

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Niccolini, capogruppo del gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore nel Consiglio comunale.

“La delibera, infatti, si propone di incentivare nuove attività commerciali nelle aree principali del centro storico, via Roma, via IV Novembre e via Citerni, bloccando i cambi di destinazione d’uso dei locali al piano terra a fini residenziali – continua Niccolini -. Condivisibile in teoria, peccato che in pratica questa misura non affronta l’emergenza abitativa e non risponde alla necessità di riportare popolazione nel centro storico. Ci domandiamo dunque se questa amministrazione ha ben chiare quali siano le problematiche che deve affrontare, in quanto è sotto gli occhi di tutti il fatto che attualmente le attività nel centro storico (e non solo) stanno vivendo una crisi importante. Infatti, le attività continuano a chiudere e i relativi locali rimangono sfitti. Come si può pensare di attrarre nuove attività nel centro storico se quelle presenti chiudono e i residenti non aumentano? Senza un piano per favorire il ritorno della popolazione nel centro, ogni misura commerciale rischia di restare inefficace. È fondamentale affrontare le politiche abitative con interventi strutturali, mirati a incentivare la residenza e la vivibilità del centro storico, creando le condizioni per un tessuto economico sostenibile”.

“Riteniamo dunque che questa delibera non rappresenti una soluzione per la rigenerazione del centro storico e ci auguriamo che l’amministrazione apra finalmente gli occhi – termina Niccolini -, mettendo in primo piano le esigenze abitative, senza le quali ogni altra iniziativa rischia di trasformarsi in un intervento di breve durata e sicuramente privo di efficacia”.