Nuovo Orizzonte Civico: nominato il coordinatore della sezione Colline Metallifere

Grosseto. Daniele Brogi è il coordinatore della neonata sezione territoriale Colline Metallifere di Nuovo Orizzonte Civico e Lorenzo Piras è il vice.

L’assemblea provinciale del movimento nato otto mesi fa, su indicazione del presidente Claudio Pacella, ha puntato sui due consiglieri comunali per radicarsi sempre più sul territorio minerario e delle Colline Metallifere.

Daniele Brogi, consigliere comunale di Massa Marittima, e Lorenzo Piras, consigliere di Roccastrada, gestiranno una sezione che comprende anche i comuni di Scarlino, Gavorrano, Monterotondo e Montieri.

“Sono grato al presidente Pacella e all’assemblea per la nomina – commenta Daniele Brogi – e anche della possibilità di avere al mio fianco Lorenzo Piras, con cui abbiamo già intrapreso un percorso di collaborazione che possa coinvolgere al meglio i territori di Massa Marittima e di Roccastrada. Abbiamo già avviato un importante lavoro sui nostri due comuni e su quelli di Monterotondo e Montieri, con alcuni consiglieri comunali locali. Nelle prossime settimane organizzeremo delle riunioni sui vari territori ed apriremo la campagna di tesseramento al movimento”.

Per quanto riguarda Massa Marittima Daniele Brogi ha le idee chiare. “Nuovo Orizzonte Civico – spiega Brogi – fa parte della lista L’Alternativa per Massa e continueremo a lavorare in collaborazione con il capogruppo Sandro Poli in chiave civica, senza pregiudizi, né atteggiamenti ideologici, così come abbiamo fatto sin dall’inizio della consiliatura. Il nostro obiettivo non è fare guerre con parole vuote, ma lavorare per risolvere, pur stando in minoranza a Massa Marittima, i problemi ai cittadini. Penso alla salvaguardia dell’ospedale di Massa Marittima, alla crisi dei medici di famiglia, alle infrastrutture. Ci sono temi che prescindono dagli schieramenti, ma su cui si deve lavorare tutti uniti. Noi cercheremo di farlo grazie anche ai rapporti che Nuovo Orizzonte Civico ci permette di avere sia con il consigliere provinciale Alfiero Pieraccini, presidente della Commissione Viabilità e infrastrutture, che con il consigliere regionale di Merito e Lealtà Andrea Ulmi, vicepresidente della Commissione Sanità, che è il riferimento di tanti movimenti civici sul territorio toscano”.

Soddisfatto anche Lorenzo Piras. “Con Daniele Brogi – afferma Piras – lavoriamo a contatto ormai da tempo e condividiamo le stesse idee di gestione della cosa pubblica. E’ finito il tempo delle divisioni dovuti alle appartenenze, crediamo che la gente voglia che i problemi vengano risolti e dare un contributo concreto ad affrontare le problematiche locali, in una logica di confronto. Le posizioni ideologiche è bene lasciarle alla politica nazionale, cercando invece di dare risposte ai cittadini, da qui la nostra scelta, che dopo le critiche inizial, con il tempo inizia ad essere compresa, di stare in maggioranza a Roccastrada”.