Francesca Travison esce dalla Lega: “Non mi sento più all’interno di una famiglia”

Scarlino (Grosseto). Francesca Travison lascia la Lega Salvini Premier. Il sindaco di Scarlino ha rassegnato oggi, con lettera ai vertici del partito, le sue dimissioni irrevocabili.

“La mia decisione stava maturando nel tempo – afferma Travison – ed hanno pesato sia fattori locali che nazionali. L’entusiasmo con cui ero entrata nella Lega è andato perdendosi lungo la strada, anche perché ero entrata in un gruppo che ragionava come una famiglia, in cui vi erano forti legami politici, ma anche umani. Oggi questi non li avverto più. Sono entrata nel partito che già ero sindaco e ne esco ancora da sindaco, convinta di aver portato un mio importante contributo di idee. La mia attività continuerà all’interno della mia civica ‘Scarlino può…ancora’, collaborerò inoltre a costruire un dialogo tra le tante forze civiche moderate che operano nei vari comuni della Maremma”.

Si apre dunque una nuova fase della vita politica di Francesca Travison. “Abbiamo vinto le elezioni di Scarlino – afferma il sindaco – aprendoci e non chiudendoci, per questo sono sicura che la mia scelta darà ulteriore slancio all’amministrazione. Il mio riferimento sono sempre stati i cittadini e oggi, dovendo rispondere, anche politicamente, solamente a loro ed al mio gruppo, mi sento ancora più forte nella mia azione amministrativa”.