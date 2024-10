Caporali: “Nel parcheggio regna il degrado da anni, il Comune non taglia mai l’erba”

Roccastrada (Grosseto). Alessio Caporali, capogruppo di opposizione in quota Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione guidata da Francesco Limatola in merito allo stato in essere del parcheggio situato in via del Cangiolino a Roccastrada, nella zona del Portoncino.

“Il parcheggio, utilizzato sia dai residenti che come sosta degli autobus di Autolinee Toscane, versa in uno stato pietoso – sottolinea Caporali -. I rovi e le sterpaglie stanno proliferando da tempo lungo il muro perimetrale e attorno alla centralina di distribuzione elettrica, a conferma del mancato taglio periodico dell’erba. L’incuria favorisce la presenza dei ratti e di altri animali selvatici, come segnalato da alcuni residenti, e tale condizione può rappresentare anche un rischio a lungo termine per la possibile insorgenza di fuochi durante i mesi estivi.

“Questa situazione perdura da tempo: già dal 2018 (nella foto in basso, ndr) il comitato Insieme per Roccastrada aveva segnalato il degrado del parcheggio e, ancora oggi, la situazione è sempre la stessa – termina Caporali -. In realtà qualcosa è cambiato, ma in peggio, per l’abbandono di alcuni veicoli, uno dei quali (nella foto in alto, ndr) con il logo del Comune di Roccastrada impresso su entrambi gli sportelli. Chiedo al sindaco di intervenire per rendere decente il parcheggio pubblico e cosa intenda fare per ovviare definitivamente al problema che ciclicamente si ripresenta”.