Radiologia, Mazzocco: “Dove è lo specialista promesso da Asl e Comune in due incontri?”

Massa Marittima (Grosseto). “Situazione sempre più critica al Sant’Andrea di Massa Marittima per quanto riguarda la Radiologia”: il consigliere comunale di opposizione, Paolo Mazzocco, punta il dito sui vertici aziendali e sul sindaco Irene Marconi.

“Avevano propagandato l’arrivo di un radiologo come fosse il Messia, tacendo però sulle dimissioni dell’unica radiologa rimasta, la dottoressa Erica Guastella, figlia del compianto primario massetano di Ginecologia, che lavora da noi da sempre e che vive qui – continua Mazzocco –. Mai avrebbe pensato di lasciare il lavoro all’ospedale perché mai avrebbe pensato di trovarsi a questo punto, questo non ve lo hanno detto vero? Bene, ma che il radiologo annunciato in realtà era uno specializzando ve lo avevano detto? Uno specializzando non può fare quasi nulla da solo, così come avrebbe dovuto comunque continuare la sua formazione, quindi cosa ci avrebbe risolto a fronte di una brava e seria specialista che se ne va? Nulla. Ma non ve lo hanno detto, perché? Bene: ed ora ve lo hanno detto che lo specializzando ha rifiutato? Che segnale è questo? Solo che stanno sbagliando tutto mentendo ai cittadini, ai quali fanno credere di fare tutto il possibile”.

“A partire dal primariato in condivisione con Castel del Piano, come hanno bene sottolineato i colleghi all’opposizione del paese amiatino – termina Mazzocco –. Luca Salvadori chiarisce che non solo non risolverebbe alcun problema, ma ne creerebbe di ulteriori dovendosi dividere tra Massa e Castel del Piano; inoltre, il segnale che si invia è che due radiologie smezzate sono sufficienti per due ospedali evidentemente smezzati e questo segnale forse è stato colto dallo specializzando, che infatti ha rinunciato”.