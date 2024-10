Unione dei Comuni, i consiglieri di opposizione: “La Regione deve ridefinire i ruoli dell’ente”

Massa Marittima (Grosseto). I consiglieri in quota Fratelli d’Italia, Alessio Caporali, Ademaro Dei, Elena Fabbri e Paolo Mazzocco, hanno presentato una mozione al Consiglio dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere al fine di aprire un tavolo di confronto finalizzato alla ridefinizione delle competenze tra l’ente e la Regione Toscana.

I consiglieri affermano: “Con la pessima riforma delle Province attuata dal Pd, che di fatto ha tolto il diritto elettivo ai cittadini e stravolto questi enti territoriali di area vasta, la Regione Toscana ha conferito all’Unione dei Comuni le competenze in materia di forestazione e assegnato all’ente i territori di competenza delle provincie di Grosseto e Livorno. Un ambito assai vasto e complesso, costituito da ben 47 comuni, a fronte sia del riconoscimento delle risorse, a nostro giudizio, del tutto insufficienti, sia dell’impegno richiesto. Le necessità crescenti legate alla prevenzione degli incendi, al dissesto idrogeologico, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla tutela del patrimonio forestale oggi impongono un ripensamento complessivo circa i compiti che la Regione ha assegnato all’Unione, soprattutto considerate le crescenti necessità dei nostri ambiti comunali e delle mutevoli conseguenze del cambiamento climatico. Per tale ragione ,chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto per l’aggiornamento delle competenze che sono state assegnate all’ente e l’aggiornamento delle relative compensazioni economiche attualmente riconosciute”.

I consiglieri concludono: “Tale iniziativa è volta a tutelare l’interesse dei cittadini che vivono nei comuni dell’Unione e che auspicano al rapido miglioramento non solo dei servizi attualmente in essere, ma anche alla concreta tutela e alla promozione del territorio”.