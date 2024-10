Pulizia griglie e caditoie, l’opposizione: “Il Comune investe 20mila euro, ma non fa niente”

Gavorrano (Grosseto). “Era il 16 settembre, un mese fa, quando il sindaco Ulivieri annunciò l’inizio dei lavori di pulizia delle griglie e caditoie, in vista dell’imminente arrivo delle consuete piogge autunnali”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano”.

“A distanza di un mese, siamo andati a verificare ciò che è stato attuato sul territorio, anche in virtù del fatto che l’amministrazione comunale, con propria Determinazione n. 182 del 15 marzo 2024, aveva stanziato ben 20.000 euro per far fronte al pagamento dei servizi opzionali di pulizia di griglie e caditoie per la raccolta delle acque piovane da effettuarsi manualmente e con eco spurgo, oltre ad altri vari servizi – prosegue la nota -. L’attività di monitoraggio svolta dai nostri cinque consiglieri comunali, vorremmo dare per scontato che l’abbia già svolta anche la Giunta, o quanto meno gli assessori interessati da questo servizio e da questo stesso intervento. Ma siamo portati a credere che nessun assessore si sia recato nelle frazioni per monitorare lo stato dell’arte. È evidente che un selfie alla sagra o davanti ad una asfaltatura nuova desti più interesse e chissà magari anche qualche voto in più”.

“Ciò che abbiamo constatato nelle varie frazioni, ed in particolare a Ravi, è che sono ancora oggi numerose le caditoie sulle quali evidentemente nessuno ha messo mano. Alcune risultano completamente occluse da residui vegetali quali terra e foglie, altre sono invece palesemente otturate nello scarico in quanto colme di acqua stagnante. Pur nella consapevolezza che qualcosa è stato fatto, ci rammarica constatare, per l’ennesima volta, che per buona parte dei componenti della Giunta prevale la necessità di sfilare agli eventi pubblici piuttosto che frequentare le varie frazioni a monitorare quanto di loro competenza – termina la nota –. Dinanzi all’evidente situazione che ancora oggi caratterizza numerose griglie e caditoie sparse nel nostro vasto territorio, invitiamo sindaco e Giunta a farsi un bel giro nelle frazioni così da poter constatare con i loro occhi se i lavori di cui alla Determinazione n. 182/2024, pagati con soldi dei contribuenti, sono stati svolti a regola d’arte”.