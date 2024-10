Tari, Scarlino Futura: “Il sindaco promette calo tariffe, intanto aumenti rate per il pagamento”

Scarlino (Grosseto). “In occasione dell’ultimo Consiglio comunale dell’8 ottobre scorso, il sindaco Travison ha affermato con sicurezza che, una volta avviata l’attività dell’impianto Iren nel nostro comune, si potrà vedere un calo del 50% della tassa Tari per i cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino Futura, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“Come gruppo di opposizione non neghiamo che questo è il nostro auspicio, ma purtroppo ancora una volta ci troviamo a dover ribadire all’amministrazione che si può effettivamente già fare qualcosa per gravare meno sulle spalle dei cittadini che sono obbligati a dover pagare l’imposta Tari in due rate e non più in quattro come in passato – continua la nota -. Mentre il sindaco ci dice ‘di non studiare bene’ con il tono di chi fa della fascia tricolore un premio vinto alle giostre, altri Comuni passano ai fatti. È il caso dell’amministrazione di Monte Argentario, dove le rate della Tari sono divenute tre. Oramai su questo punto abbiamo perso le speranze, ma nel caso in cui ci fosse bisogno, ricordiamo inoltre che il Comune può aumentare la propria quota facendo diminuire, di conseguenza, quella dei cittadini”.

“Non ci resta quindi che sperare nell’abbassamento futuro dell’imposta – termina il comunicato -. Nel frattempo, subiamo le stangate”.