Venator, Simiani: “Cassa integrazione fino a ripresa produzione, Governo mantenga impegni”

Grosseto. “Dopo aver inizialmente sottovalutato la situazione, il Governo ha fatto retromarcia ed ha accolto la mia proposta per garantire ai lavoratori del polo chimico della Venator di Scarlino la continuità degli ammortizzatori sociali almeno fino all’efficacia dei dazi attivati dall’Unione Europea nei confronti delle imprese cinesi che importano biossido di titanio a basso prezzo.

Si tratta di un primo passo significativo per sostenere l’attività di un polo chimico fondamentale per l’economia della provincia di Grosseto e dare speranza ai 240 lavoratori attualmente in cassa integrazione a zero ore, che scadrà peraltro il prossimo mese di gennaio. Vigileremo che questo impegno, votato da tutta l’Aula di Montecitorio, venga realmente mantenuto dalla destra”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani, sul suo ordine del giorno al Collegato Lavoro approvato oggi, martedì 8 ottobre.