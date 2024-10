Cimiteri, Caporali: “Nei loculi regna il degrado, il Comune non fa manutenzione”

Roccastrada (Grosseto). Alessio Caporali, capogruppo di opposizione in quota Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione guidata da Francesco Limatola circa lo stato di decoro e di sicurezza dei cimiteri del Comune di Roccastrada, ossia quelli in uso nelle frazioni e nel capoluogo.

“A seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini e dei sopralluoghi effettuati dal sottoscritto, sono emerse numerose criticità – dichiara Caporali -. Lo stato in essere degli spazi aperti di pertinenza alle tumulazioni e, soprattutto, i fabbricati adibiti ai loculi, come quelli a Roccatederighi e a Ribolla, alcuni transennati, restituisce un quadro desolante per la mancanza, nel corso degli anni, di costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

“Molti sono i problemi. I sistemi di raccolta e smaltimento delle acque (come le griglie, i pozzetti, etc.) sono in gran parte logori e intasati; le grondaie dei tetti dei fabbricati, dove ancora sussistono, necessitano di interventi di sostituzione e pulizia per evitare il continuo degrado delle strutture; anche il numero delle operazioni relative al taglio dell’erba durante l’anno risulta, a nostro avviso, insufficiente e non eseguito con le dovute attenzioni tanto che, in alcuni casi, è avvenuto il danneggiamento di alcune lapidi – sottolinea Caporali -. Parte delle aree esterne adiacenti ad alcuni cimiteri, come ad esempio quelli di Sassofortino e Roccastrada, sono utilizzate come deposito, come i bidoni della spazzatura, per esempio, che, seppur precluso l’accesso ai visitatori con dei cancelli, di certo non rappresenta un uso consono nel rispetto della sacralità e del decoro dei luoghi. Inoltre, l’accumulo delle ramaglie, a seguito delle potature, anche in via temporanea in prossimità degli ingressi principali di alcune aree cimiteriali, da parte di terzi, rappresenta un’abitudine incivile che nel corso degli anni non è mai stata fronteggiata seriamente dall’amministrazione comunale”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia chiede, quindi, “un intervento tempestivo per ovviare alla risoluzione dei problemi segnalati”.