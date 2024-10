Esumazione salme, la maggioranza: “La minoranza offende gli uffici e fa politica da marciapiede”

Gavorrano (Grosseto). “Come gruppo consiliare di maggioranza abbiamo deciso da tempo di non replicare alle uscite quasi sempre imbarazzanti del centrodestra gavorranese, ma quanto affermato dallo stesso gruppo nel suo ultimo comunicato merita una decisa presa di posizione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Gavorrano Progressisti Uniti.

“Per l’ennesima volta il capogruppo Maule, che continua a palesare la necessità di esistere sul piano politico gavorranese dopo essere stato bocciato prima dagli elettori e all’indomani dal suo stesso gruppo di sostenitori, si lancia in una nuova grave accusa nei confronti non tanto di questa amministrazione, ma della struttura comunale e dei suoi uffici – continua la nota –. Lo fa nel modo peggiore possibile per mera presunta opportunità politica, lanciando il sasso e nascondendo la mano come al solito. In quel comunicato, come del resto accade puntualmente in ogni esternazione del gruppo di opposizione, vengono riportati i fatti in modo parziale e senza il giusto approfondimento, come il ruolo di consiglieri permetterebbe e meriterebbe.

“L’invito che rivolgiamo a tutta la minoranza è di mettere da parte la politica da marciapiede e dedicarsi con più serietà al ruolo di consiglieri comunali – termina il comunicato –. Ma prima di tutto invitiamo il gruppo di minoranza a rispettare gli uffici del Comune di Gavorrano, perché il rispetto per i dipendenti di quella struttura dovrebbe essere il motivo portante per chi si è candidato a gestirla”.