Salario minimo negli appalti pubblici: Scarlino nel Cuore presenta una mozione

Scarlino (Grosseto). “Insieme ai colleghi Luca Niccolini e Roberto Maestrini, abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale per richiedere l’istituzione del salario minimo di 9 euro l’ora negli appalti pubblici del Comune di Scarlino”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Marco Vichi, del gruppo consiliare di opposizione Scarlino nel Cuore.

“La nostra proposta, redatta in forma collegiale, rappresenta un impegno concreto per garantire ai lavoratori una retribuzione dignitosa e proporzionata al loro impegno, come sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana – continua la nota -. Perché il salario minimo è una necessità a Scarlino. Nel nostro lavoro, sul territorio abbiamo potuto constatare la necessità di tutelare maggiormente i lavoratori a basso reddito, che spesso si trovano in situazioni di precarietà e sfruttamento. In 22 Paesi europei su 27 il salario minimo è già una realtà, dimostrando la sua efficacia nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini. In Italia, invece, quasi il 30% dei lavoratori guadagna meno di 9 euro l’ora, con percentuali ancora più alte in settori come l’agricoltura e il lavoro domestico. È ora che anche il nostro Paese e le amministrazioni locali prendano seriamente in considerazione misure che possano migliorare questa situazione”.

“Ci siamo ispirati alla recente mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana, che impegna la Regione a garantire il salario minimo negli appalti pubblici. Come gruppo Scarlino nel Cuore, siamo convinti che anche il nostro Comune debba fare la sua parte, introducendo questo importante strumento di tutela per i lavoratori e dimostrando attenzione verso la giustizia sociale. La nostra proposta punta a far sì che in tutti gli appalti comunali venga garantita una paga minima di 9 euro l’ora, indipendentemente dal tipo di contratto applicato. La nostra mozione non si limita alla semplice introduzione del salario minimo, ma include anche la promozione di campagne di sensibilizzazione tra le imprese locali. Crediamo che un salario equo non solo protegga i lavoratori, ma contribuisca a migliorare la loro produttività e, di conseguenza, il benessere complessivo del nostro tessuto economico – termina Vichi -. Crediamo fermamente che questa mozione rappresenti un passo decisivo per tutelare i lavoratori e garantire un futuro migliore alla nostra comunità”.