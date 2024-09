La Lega replica a Mazzocco: “Siamo nel centrodestra, senza se e senza ma”

Grosseto. “Come partito di governo, dalla chiara e netta collocazione nel centrodestra, non possiamo fare a meno che raccogliere l’assist del consigliere di Massa Marittima Paolo Mazzocco”.

A dichiararlo è Luca Grisanti, responsabile Enti locali della Lega.

“Come correttamente affermato da lui stesso, chi militava nella Lega ricomprendo anche il ruolo di segretario di sezione ha optato per un cambio di schieramento – spiega Grisanti -. Eletto in Consiglio comunale anche grazie ai voti Lega, il nostro ex segretario ha aderito a Nuovo orizzonte civico. Lungimirante? Opportunista? Sarà giudicato dagli elettori, non certo da questo partito”.

“Il salto della quaglia dell’ex segretario pone questo partito dinanzi ad un momento di riflessione. A Massa Marittima è evidente che non c’è per noi quest’oggi una chiara rappresentanza nell’assise comunale, ma non per questo rinunciamo a partecipare alla vita politica della città – sottolinea Grisanti –. È certamente un fatto raro, quanto bizzarro, vedere dei consiglieri di minoranza esprimere un voto favorevole ad una variazione di bilancio, o addirittura esprimere astensione nel più classico degli atteggiamenti pilateschi. Eventi questi che trovano difficile collocazione nella Lega”.

“Nella consapevolezza che a Massa Marittima siamo chiamati a ricostruire ciò che qualcuno ha tentato di distruggere, ci preme quindi ribadire al consigliere Mazzocco la posizione della Lega: accanto ai cittadini e nel centrodestra, sempre e comunque – termina Grisanti –. Da qui, da questa inequivocabile e coerente posizione, noi siamo pronti a ricostruire il futuro della Lega di Massa Marittima, della squadra di minoranza e del centrodestra unito”.