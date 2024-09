Casone e variante urbanistica del Puntone, “Scarlino nel cuore”: “Facciamo chiarezza”

Scarlino (Grosseto). “A seguito del Consiglio comunale tenutosi oggi, riteniamo doveroso chiarire la nostra posizione sui due temi principali affrontati: il futuro del Casone e la variante urbanistica del Puntone”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione “Scarlino nel cuore”.

“Sul Casone: abbiamo espresso un voto favorevole, proseguendo il lavoro avviato già nella scorsa legislatura dai capigruppo, in collaborazione con la maggioranza – continua la nota –. La nostra decisione nasce da un forte senso di responsabilità: riteniamo che questa sia l’ultima opportunità per garantire un futuro occupazionale ai lavoratori del sito e sostenere la ripresa dell’azienda. Tuttavia, sarà fondamentale che l’azienda mantenga gli impegni presi, in particolare riguardo alla riduzione dei gessi e alla salvaguardia dei posti di lavoro. Il nostro voto rappresenta un atto di fiducia, ma vigileremo affinché le promesse vengano rispettate. Nel nostro programma elettorale abbiamo sottolineato l’importanza di uno sviluppo plurisettoriale per Scarlino, che includa industria, turismo e agricoltura. La chiusura del Casone avrebbe un impatto disastroso sull’economia locale e per questo crediamo sia cruciale dare un’ultima chance all’azienda, nella speranza di una reale trasformazione sostenibile.

“Sulla variante del Puntone e il regolamento urbanistico: per quanto riguarda la variante al Puntone, ribadiamo che la nostra interpretazione del regolamento urbanistico resta corretta. Riteniamo che l’approvazione di questa variante non fosse necessaria, nè urgente e soprattutto non corrisponde alla visione di sviluppo che il Puntone merita. Al contrario, questa scelta sembra destinata a tradursi in ulteriore e inutile cemento, con l’unico scopo di vendere seconde case, senza apportare alcun beneficio o servizio aggiuntivo per i residenti – termina il comunicato -. Peggio ancora, temiamo che si possa trasformare in una cattedrale nel deserto, un’opera priva di vero valore per la comunità. In conclusione, come gruppo di opposizione, continueremo a batterci per il bene dei cittadini, sostenendo uno sviluppo sostenibile e coerente con le reali esigenze del territorio”.