Nuovo anno scolastico, Parrini: “Il Comune ha risolto i disagi relativi al trasporto degli alunni?”

Roccastrada (Grosseto). Un nuovo anno scolastico è alle porte e si ripropone un’annosa questione che riguarda il trasporto scolastico nelle frazioni del comune di Roccastrada.

Il consigliere comunale Giudi Parrini, di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione al sindaco, denunciando “il disservizio che si verifica puntualmente all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, nonché in occasione degli esami di terza media”.

Secondo quanto riportato dal consigliere, “l’amministrazione comunale fornirebbe esclusivamente il servizio di andata, lasciando gli studenti senza un mezzo per tornare a casa, nei periodi in cui non è attivo il servizio mensa. Una situazione che crea disagio alle famiglie che si ritrovano “‘nvitate’ e quindi costrette a organizzarsi autonomamente per il viaggio di ritorno dei propri figli, con notevole aggravio economico”.

“Il diritto all’istruzione è garantito dalla Costituzione – ha sottolineato Parrini – e il trasporto scolastico è un servizio essenziale, soprattutto per chi vive in zone decentrate. È inaccettabile che gli scolari di Torniella e Piloni siano penalizzati rispetto agli altri”.

“Le famiglie interessate, stanche di questa situazione, hanno più volte segnalato il problema all’amministrazione comunale – continua Parrini –, senza però ottenere risposte concrete”.

Le domande del consigliere

“Certezza per il futuro”: Parrini chiede innanzitutto se questo disservizio si ripeterà anche nel prossimo anno scolastico.

“Soluzioni”: in caso di conferma del problema, il consigliere sollecita l’amministrazione “ad adottare misure concrete per garantire un servizio di trasporto efficiente e regolare per gli alunni di Torniella e Piloni, anche nei periodi di sospensione della mensa e durante gli esami”.

“Motivazioni”: infine, Parrini chiede “quali siano le motivazioni che hanno portato alla reiterazione di questo disservizio negli anni precedenti”.

L’interrogazione del consigliere Parrini “ha acceso i riflettori su un problema che fino ad ora era rimasto ai margini dell’attenzione. Sarà interessante vedere come l’amministrazione comunale risponderà a queste sollecitazioni”.