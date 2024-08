Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Se ne va anche l’ultimo radiologo, Asl e Comune tacciono”

Massa Marittima (Grosseto). Situazione veramente preoccupante, quella che si sta profilando a Massa Marittima riguardo la radiologia dell’ospedale Sant’Andrea.

Paolo Mazzocco, capogruppo del Centrodestra in consiglio comunale, ha più volte richiamato l attenzione sull’ospedale in generale e proprio sulla radiologia in particolare: “Spero che perlomeno abbiano la decenza di non mostrarsi meravigliati. Mi riferisco ai vertici della Asl e al sindaco di Massa Marittima, ma anche a quelli dei Comuni limitrofi, a partire da Follonica, seconda città della provincia, che sono completamente silenti e disinteressati da sempre al Sant’Andrea. Sono anni che la radiologia è in affanno e, se da una parte ci sono difficoltà a reperire nuovi radiologi, dall’altra hanno sfiancato e mortificato quelli che c’erano. Così se ne sono andati via via tutti quelli rimasti, inascoltati e indifesi. Così hanno chiuso la radiologia di Follonica nel silenzio totale ed hanno semichiuso quella di Massa, il tutto con i cittadini costretti a migrare fino a Castel del Piano per fare una radiografia”.

“L’annuncio di un primario in condivisione proprio con Castel del Piano – prosegue Mazzocco -, l’ho criticato più volte spiegandone i motivi, ma, anziché confrontarsi sui contenuti il sindaco di Massa ha scelto, in perfetta continuità con i suoi predecessori, di schierarsi con i vertici Asl come fossero un tutt’uno. Quello di Follonica invece deve ancora far sapere cosa intenda fare per la disastrosa sanità territoriale e ospedaliera, perché il Sant’Andrea è l’ospedale anche dei follonichesi, che ha ereditato. Nel frattempo se ne va anche l’ultimo radiologo rimasto, come se ne sono andati molti in questi anni dai vari reparti e come, vedrete, altri se ne andranno”.

“Sono stato accusato di fare allarmismo – conclude Mazzocco -, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti e tutti possono verificarla, siamo ai titoli di coda di un film già visto e rivisto, ma che evidentemente ancora molti non hanno capito o non vogliono capire”.