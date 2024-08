Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Chirurgia chiusa per ferie, inammissibile”

Massa Marittima (Grosseto). Paolo Mazzocco, consigliere di minoranza eletto nella lista di centrodestra a Massa Marittima, risponde alla sindaca Irene Marconi, all’assessora Grazia Gucci e al consigliere Simone Cecconi, che annunciavano una prossima assemblea pubblica per aggiornare i cittadini sui lavori di consolidamento antisismico dell’ospedale Sant’Andrea.

“Un’assemblea pubblica sullo stato di avanzamento dei lavori? Ci dicano piuttosto, e dicano ai cittadini, cosa si farà dentro il Sant’Andrea terminati i lavori, con quale personale e per quali servizi – spiega Mazzocco –. Dicano e provino a spiegare come sia possibile che, nel periodo dell’anno più intenso sotto tutti i punti di vista, si chiuda un intero reparto per ferie. Un ospedale senza la chirurgia non può essere definito ospedale, questo è un concetto sanitario senza discussioni, quindi? Invece di distrarre la gente parlando di calce e cemento, facciano chiarezza su cosa sarà l’ospedale per le Colline Metallifere o stanno facendo le prove generali sulla futura chirurgia che, qualora diventi una week surgery, ovvero aperta dal lunedì al venerdì come nelle cliniche private, potrà tranquillamente permettersi di chiudere per ferie.

“Ma questo lo dicano chiaramente ai cittadini, dicano che l’ospedale Sant’Andrea non sarà più un ospedale. Ecco perché una radiologia diretta a mezzo con Castel del Piano è stata assecondata senza nessuna obiezione, perché sarà più che sufficiente per supportare un non-ospedale. A questo proposito – termina Mazzocco – la presenza degli altri sindaci, a partire da quello di Follonica, sarà doverosa per assumersi anch’essi questa responsabilità che dovranno giustificare ai loro concittadini. Per me è e resta una ennesima decimazione del San”Andrea, forse la definitiva”.