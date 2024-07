Autonomia differenziata: al via la raccolta firme in paese per il referendum abrogativo

Massa Marittima (Grosseto). Costituito anche a Massa Marittima il comitato promotore del referendum abrogativo della legge Calderoli che istituisce la cosiddetta autonomia differenziata.

“Il comitato si è costituito nell’incontro del 24 luglio, presenti i rappresentanti di associazioni e soggetti politici che ritengono necessario contrastare, attraverso lo strumento del referendum, questo provvedimento di legge destinato a danneggiare l’intero Paese – si legge in una nota degli organizzatori della raccolta firme -. La partecipazione al comitato è aperta a tutte le realtà massetane che condividono le preoccupazioni legate all’approvazione di una legge che dividerebbe ulteriormente l’Italia, acuendo differenze sociali ed economiche già presenti, creando ulteriori spaccature e disuguaglianze tra le cittadine ed i cittadini delle diverse regioni. L’impegno dei promotori è quello di mettere in campo tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e fare in modo che gli elettori possano esprimersi liberamente sull’autonomia differenziata”.

La raccolta delle firme andrà avanti fino a fine settembre e si svolgerà mediante la tradizionale firma dei moduli autenticati. Sarà possibile firmare nella sede del Pd di Massa Marittima, in via Goldoni 20, al laboratorio Carta Marittima, in via Moncini 24, e nella sede della Cgil di Massa Marittima, in via Ximenes. Saranno inoltre organizzate iniziative politiche e gazebo itineranti sul territorio massetano. Sarà possibile firmare anche sulla piattaforma certificata on-line.