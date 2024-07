“No all’autonomia differenziata”: nasce il Comitato per la raccolta firme per il referendum

Gavorrano (Grosseto). Anche nel comune di Gavorrano si è formato il Comitato per la raccolta firme per il referendum contro la legge che prevede la così detta “Autonomia differenziata per le Regioni”.

“Ritenendo questa norma gravemente lesiva per l’unità del nostro Paese, capace di impoverire cittadini e lavoratori del sud come del nord e rendere tutti meno liberi e più soli – si legge in una nota del Comitato -. Abbiamo circa settanta giorni di tempo per raccogliere le firme necessarie, se l’impresa ci riuscirà si andrà alle urne per votare sia i referendum della Cgil per un lavoro dignitoso, stabile, libero e sicuro, sia per abrogare la legge Calderoli per un’Italia unita, libera e più giusta”.

Il Comitato gavorranese, che organizzerà la raccolta di firme, è composto da Claudio Sozzi, segretario della Cgil di Gavorrano, da Mauro Giusti, presidente facente funzioni di Anpi Gavorrano Scarlino, da Alessandro Fabbrizzi, presidente di Arci in Progress di Bagno di Gavorrano, da Renato Toneli, per il Coordinamento Democrazia costituzionale, da Mirko Mori, segretario del Partito Democratico di Gavorrano, da Nicola Menale, segretario di Sinistra Italiana e di Avs Gavorrano, e dai consiglieri comunali Patrizia Scapin e Massimo Borghi, che da subito si sono messi a disposizione per la vidimatura delle firme che saranno raccolte.

“Naturalmente il Comitato rimane aperto a tutti coloro, a partire dai consiglieri comunali, che vorranno farne parte, e si pone l’obiettivo di raccogliere nel nostro territorio 400 firme. Nei prossimi giorni organizzeremo banchetti in tutte le frazioni del comune di Gavorrano ed in tutti quei luoghi che permetteranno di incontrare i cittadini. Invitiamo tutti i residenti a Gavorrano a firmare la nostra proposta di referendum abrogativo di una legge che divide il Paese, indebolisce il lavoro, colpisce la sicurezza sui posti di lavoro, smantella l’istruzione pubblica per come prevista dalla Costituzione, privatizza la salute, demolisce lo stato sociale universalistico, frena lo sviluppo, frammenta le politiche ambientali – termina il comunicato – e crea cittadini di serie A e di serie B”.