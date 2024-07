Polo scolastico, la Lega: “A che punto sono i lavori sull’edificio e sulla viabilità?”

Roccastrada (Grosseto). Franca Gramola, consigliere comunale della Lega di Roccastrada, ha presentato ieri un’interrogazione al sindaco di Francesco Limatola e alla sua Giunta.

“Mancano soltanto due mesi all’inizio del nuovo anno scolastico – afferma la consigliera del Carroccio a nome del gruppo Centrodestra per Roccastrada – e ancora non abbiamo informazioni certe in merito al completamento dei lavori relativi al Polo scolastico di Ribolla. Per i residenti questa struttura è strategica per garantire ai loro figli un’adeguata qualità ed efficienza dei servizi educativi. Non possiamo più accettare che vengano accumulati ulteriori ritardi e che slitti per l’ennesima volta l’apertura, è necessario che sia tutto pronto per il 16 settembre, giorno in cui inizierà il nuovo anno scolastico. E’ altrettanto importante che i disagi per i residenti di via Sardegna vengano risolti al più presto, aprendo Il parcheggio e la strada di collegamento fra via Sardegna a via del Diaccialone”.

“Per questo motivo – fa sapere Gramola – ,chiediamo al sindaco che vengano fornite a tutti i cittadini informazioni precise sia in merito allo stato di avanzamento dei lavori che riguardo alla viabilità di via Sardegna e della strada di collegamento fra via Sardegna e via del Diaccialone. Per quest’ultima vorremmo anche sapere a che punto sono i lavori relativi al parcheggio che in quella via è stato previsto.”

“Infine – conclude Gramola –, vorremmo anche essere messi a conoscenza del quadro economico relativo a queste opere, con il dettaglio dei consuntivi ad oggi e degli eventuali scostamenti previsti per il completamento dei lavori. Siamo infatti convinti che sia necessario, da parte nostra, stimolare una maggior trasparenza amministrativa. Ce lo deve il sindaco ma, soprattutto, lo deve ai cittadini. Lo chiediamo pacatamente, senza alcuna polemica e solo per amore di trasparenza”.