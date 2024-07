Maule scrive al sindaco: “Il Comune snobba le segnalazioni dei cittadini sui disservizi”

Gavorrano (Grosseto). “Signora sindaco,

mi trovo quest’oggi moralmente costretto a rivolgerle la presente nota in quanto sul territorio si ha come la percezione che la macchina amministrativa da lei guidata, si sia concretamente incagliata nella risoluzione dei disservizi che Le vengono segnalati dai cittadini gavorranesi. Quella stessa percezione, nel vivere il territorio si trasforma troppo spesso in oggettivi dati di fatto”.

A dichiararlo, in una lettera inviata al sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, è Andrea Maule, capogruppo del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Sono infatti numerosi i cittadini che scrivono e telefonano in questi giorni al sottoscritto ed ai miei colleghi consiglieri di opposizione, da ogni frazione, accomunati da un unicum che ritengo preoccupante: ‘Ho scritto al Comune per questo disservizio, ma ancora oggi dopo settimane e settimane nessuno ha risolto il problema…’ – continua la lettera -. Lei comprenderà che spesso un cittadino si rivolge al gruppo di minoranza più per esasperazione che per scelta politica. È logico infatti che di primo acchito un cittadino contatti il Comune e, solo a seguire, in assenza di concreta risposta, contatti il gruppo che rappresento in assise comunale, affinché quest’ultimo si faccia carico della risoluzione della vicenda. Ciò che rammarica è apprendere che i disservizi che in seguito le elencherò, sono già stati segnalati dai cittadini ai canali istituzionali (mail, pec) o addirittura ai competenti assessori”.

“Le scrivo quindi affinché intervenga nel suo autorevole ruolo per risolvere quanto segue – spiega Maule -:

illuminazione pubblica nella frazione di Giuncarico, risultano non funzionanti numerosi lampioni del centro storico; via Pola, via 24 Maggio, piazza della Pretura. Il cittadino interessato ha segnalato il disservizio al gestore della pubblica illuminazione e, dopo alcune settimane di mancato intervento, ha segnalato lo stesso malfunzionamento al Comune; tutt’oggi la problematica sussiste;

cestini dei rifiuti nella stessa frazione di Giuncarico, questi vengono utilizzati in modo avventuroso da soggetti non definiti. In essi vengono deposti rifiuti domestici (organico, indifferenziato, etc) e addirittura residui di natura medica (materiale di medicazione, traverse igieniche, etc). Anche questo è stato segnalato all’amministrazione, oltre che al gestore dei rifiuti; tutt’oggi la problematica sussiste;

a Gavorrano, in via delle Scuole, subito dopo l’istituto scolastico all’imboccatura della salita, è presente sul manto stradale una vistosa buca. Questa si sta rapidamente allargando ed ha portato sulla carreggiata molti detriti che rendono la strada particolarmente sdrucciolevole. Ci risulta che anche questo disservizio sia stato segnalato al personale dell’amministrazione, oltre che ad un assessore di competenza; tutt’oggi la problematica sussiste;

nel parco pubblico di Gavorrano, in piazza 24 Maggio, ci segnalano la presenza del lepidottero di processionaria. La stessa è già stata segnalata all’amministrazione, ma pare che ne sia seguito un dibattito sull’effettiva specie animale ivi presente, processionaria si o processionaria no. Non è forse il caso di intervenire e rimuovere, nel dubbio, l’insetto che desta preoccupazione? Come per le precedenti segnalazioni, tutt’oggi la problematica sussiste”.

“Non è mia intenzione tediarla oltre a quanto ho già fatto. Gli episodi sopra descritti sono solo alcuni di quelli segnalatici, episodi che hanno caratterizzato gli ultimi dieci giorni della nostra vita istituzionale. A lei spetta l’onore, ma anche l’onere, di guidare la macchina amministrativa. Come le ho scritto in apertura, se è vero che l’amministrazione vive una fase di stallo nella risoluzione dei disservizi, le chiedo di intervenire per far ripartire urgentemente il meccanismo risolutivo. In un territorio così vasto, così articolato, è evidente che il disservizio sia all’ordine del giorno, ma è altrettanto vero che la funzionalità del Comune la si veda in come, ed in che tempi, riesce a risolvere il disservizio stesso. Nell’occasione vorrei condividere con Lei una personale riflessione. Platone, filoso greco, affermò che ‘ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta’. Questo per sottolinearle come al cittadino interessi che la problematica sia risolta, indistintamente da chi ne sia il promotore o l’ideatore. In questo continuerò, congiuntamente al gruppo consiliare che rappresento, a vigilare in modo rigoroso e costante, affinché i disservizi siano tempestivamente arginati, nel rispetto della dignità che appartiene ad ogni nostro singolo concittadino – termina il comunicato -. Rimanendo a Sua disposizione per eventuale approfondimento e certo che in relazione alla circostanza sopra descritta, Lei e l’amministrazione prendiate i dovuti provvedimenti, La ringrazio anticipatamente”.