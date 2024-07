Dl Infrastrutture, Simiani: “Emendamento per mettere in sicurezza Sarzanese-Valdera”

Grosseto. “Cinque milioni di euro per adeguare il tratto da Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, della strada statale 439 Sarzanese – Valdera”: è quanto chiede un emendamento al Decreto Infrastrutture depositato dal capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

“Si tratta di pochissimi chilometri che devono essere da anni ristrutturati ed ampliati rispetto allinfrastruttura complessiva e che rappresentano un pericolo per la viabilità soprattutto nei mesi estivi, quando l’utenza verso la costa si moltiplica e la strada si trasforma in un imbuto. Abbiamo avuto da Anas conferme sulla necessità dell’intervento; con questo emendamento, che prevede una spesa limitata, chiediamo di mettere subito in sicurezza un tratto stradale pericolosissimo. Facciamo appello alla maggioranza perché sostenga questa proposta”: conclude Marco Simiani.