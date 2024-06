Primo Consiglio comunale, Scarlino nel Cuore: “Il sindaco di ha impedito di parlare”

Scarlino (Grosseto). “Purtroppo non è stato un inizio di legislatura come speravamo e quello che si è consumato durante la prima convocazione del Consiglio comunale di Scarlino ne è la riprova”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Miccolini, del gruppo consiliare di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Ci sembrava giusto e corretto in quella sede, il cuore della discussione politica locale, fare delle considerazioni a 360 gradi sull’esito delle elezioni e gli impegni futuri dell’amministrazione – continua la nota –. Dico purtroppo perché ci è stato impedito in più occasioni di parlare, togliendoci la parola ed insinuando che quello non era il luogo per fare delle valutazioni politiche. Ci dispiace vedere che questa campagna elettorale non ha insegnato che forse, se circa il 60% del corpo elettorale non ha dato la fiducia all’attuale sindaco Travison e alla sua lista formata da Lega e Forza Italia, forse bisognava dare più ascolto anche a chi rappresenta appunto quel 60%. Anche se sono stati confermati, ciò è avvenuto con un margine estremamente ridotto di soli due voti”.

“A livello percentuale, rappresentiamo il 39.9% dell’elettorato, motivo per cui saremo un’opposizione forte e determinata, non certo una minoranza. Il risultato elettorale appena concluso, dunque, ha messo in evidenza un chiaro fallimento politico dell’attuale amministrazione – sottolinea Niccolini -. Porteremo avanti un’opposizione dura nei confronti dell’amministrazione, vigilando sulle tante, troppe promesse fatte in campagna elettorale. Presenteremo inoltre una mozione in Consiglio comunale per l’istituzione della Commissione urbanistica, visto che quando ho cercato di motivare tale richiesta durante il mio intervento sono stato sbeffeggiato e deriso, in controtendenza ad ogni principio democratico. Questioni come lo stralcio al Piano operativo del Puntone, approvato in fretta e furia a ridosso delle elezioni e per il quale il vice Prefetto ha rimandato nelle mani dei consiglieri comunali, è da considerarsi dunque da discutere urgentemente”.

“Abbiamo partecipato al primo Consiglio comunale e ci chiediamo quando sarà convocato il prossimo, vista l’abitudine della precedente legislatura di indire pochi Consigli – termina Niccolini -. Infine, ricordiamo a tutti i cittadini che stiamo portando avanti il ricorso al Tar per il riconteggio dei voti, certi che ogni cittadino di Scarlino meriti un processo elettorale trasparente nel rispetto di quello che sarà il risultato istituzionale”.