Consiglio comunale, la maggioranza: “Clima da guerriglia, le opposizioni dividono i cittadini”

Scarlino (Grosseto). “Doveva essere un consiglio comunale celebrativo, con le nomine degli assessori, la distribuzione delle deleghe e la creazione delle commissioni consiliari. E invece, anche all’interno della sala consiliare, è stato portato lo stesso clima di guerriglia della campagna elettorale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino può…ancora, gruppo di maggioranza in Consiglio comunale.

“Una tensione inaudita, un’aggressività che non ci aspettavamo, ma che si leggeva già sui volti dei consiglieri comunali di minoranza, e che poi si è riversata sugli interventi del consiglieri Luca Niccolini e Monica Faenzi, che non sembrano (se lo sono mai stati) neppure più avversari politici, anzi – continua la nota –. Niccolini nel suo intervento, tra l’altro fuori contesto perché non era relativo agli atti all’ordine del giorno, usando toni che avevano il sapore della minaccia, è arrivato addirittura a denigrare il lavoro dei consiglieri della sua stessa coalizione nella legislatura precedente. Se non fosse che ancora oggi è il segretario della sezione del Pd, si potrebbe pensare che abbiamo cambiato appartenenza politica a favore di Fratelli d’Italia”.

“E non solo: ha screditato il risultato delle elezioni con termini non appropriati all’istituzione che rappresentano le urne, delegittimando la nomina del sindaco e della maggioranza, evidenziando una rabbia che non dovrebbe appartenere ad un consigliere comunale e dando lezioni di politica di cui non abbiamo bisogno, anche se l’avessimo non andremo certo da chi ha perso le elezioni contro due liste di centrodestra divise. Chissà poi che direbbero i suoi avi di questo suo legame con Fratelli d’Italia. Le opposizioni, in sede di Consiglio, hanno svelato quanto era stato evidente a tutti durante la campagna elettorale: un’unica improbabile fazione atta solo a confondere e mettere in conflitto i cittadini – prosegue la maggioranza –Poi la sua collega di scranno, Monica Faenzi, ha iniziato la sua filippica sempre parlando di temi che non riguardavano il contesto dell’ordine del giorno, tra l’altro sottolineando una situazione specifica a pro di una attività, dove tra l’altro aveva appena cenato, e asserendo fatti non corrispondenti alla realtà. Si è fatto polemica anche per l’applauso scaturito dopo il giuramento del sindaco e la dichiarazione sui nomi della Giunta comunale. Veramente esternazioni di basso livello, che hanno rovinato un momento così importante per il Comune di Scarlino”.

“In questo clima veramente di guerriglia – dichiara il sindaco Francesca Travison – e totalmente inaspettato perché sugli scranni credevamo sedessero consiglieri rispettosi delle istituzioni, mi sono purtroppo lasciata andare ad una frase poco lusinghiera di cui mi scuso con la consigliera Faenzi perché ho la consapevolezza del ruolo di cui sono stata insignita dai cittadini”.