Turismo, l’opposizione: “Accorpare i due Ambiti maremmani”

Gavorrano (Grosseto). “Dopo aver dedicato tempo ed energie per supportare le recenti campagne elettorali, amministrative ed europee, e dopo aver gioito per il risultato di Follonica, ecco che il nostro gruppo consiliare torna a concentrarsi su quelle che sono le esigenze del territorio gavorranese”.

A dichiararlo è “Noi, per Gavorrano!”, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Gavorrano.

“Lo facciamo con una mozione, della quale il primo firmatario è il nostro Giacomo Signori, consigliere in quota Forza Italia – continua la nota -. La mozione ha per oggetto la richiesta di accorpamento dei due ambiti del turismo ‘Maremma Toscana Area Nord’ e ‘Maremma Toscana Area Sud’. Una mozione già proposta dal collega grossetano Amedeo Gabbrielli, e che raccogliamo con una convinta condivisione. La Maremma necessita di maggiore sinergia tra tutti i Comuni che la compongono ed è per questo motivo che i due esistenti ambiti devono essere accorpati, giungendo quanto prima ad un solo ambito turistico della Maremma”.

“La vigente Legge regionale sul turismo contempla condivisibili concetti di sostenibilità sociale ed ambientale. Questa sostenibilità deve necessariamente passare attraverso il messaggio che il turismo è ambiente, cultura, paesaggio. E per trasmettere questo messaggio occorre sinergia e collaborazione tra tutti gli enti del comprensorio maremmano; Comuni e Provincia. Per questo motivo occorre abbattere quel simbolico muro che divide l’ambito turistico in Maremma Nord e Maremma Sud, giungendo quanto prima ad un solo ed efficace ambito maremmano – termina il comunicato –. L’auspicio del gruppo consiliare, ed in primis di Giacomo Signori, è quello di giungere ad un’approvazione condivisa della mozione quest’oggi presentata, affinché le opportunità di sviluppo turistico diventino sempre più solide ed efficaci”.