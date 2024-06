Amministrative, Vinciarelli: “Grazie agli elettori per la fiducia”

Massa Marittima (Grosseto). Andrea Vinciarelli, a nome anche dei candidati al Consiglio comunale e del comitato elettorale, vuole ringraziare chi a Massa Marittima ha espresso il proprio voto alla lista “Vivere Massa”.

“Prendiamo atto che il nostro progetto non ha avuto il consenso sperato – dichiara Andrea Vinciarelli –, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere atto che ci sono cittadine e cittadini, non omologabili, che, sposando il nostro progetto, non si riconoscono né nelle forze di sinistra, né nelle forze di destra”.

“Le due liste di centrodestra sommate raggiungono il 46,55%, mentre la lista del Pd è 45,57%, cioè la differenza è di solo 39 voti. Crediamo, perciò, che il nostro 7% debba far riflettere entrambi gli schieramenti di destra e di sinistra. Per questo motivo ci sentiamo addosso, quindi, una responsabilità maggiore e abbiamo, perciò, il dovere, oltre che per i nostri elettori, di avere una presenza viva nel contesto locale che valuti senza preconcetti ideologici le questioni poste in programma – termina Vinciarelli -. Augurando a Irene Marconi e a tutti i consiglieri eletti buon lavoro, ringrazio nuovamente chi ci ha dato fiducia con il proprio voto”.