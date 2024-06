Amministrative: Francesca Travison si conferma sindaco di Scarlino

Scarlino (Grosseto). Francesca Travison si conferma sindaco di Scarlino.

Travison, candidata della lista Scarlino può ancora…, ha ottenuto 806 voti, pari al 40% delle preferenze, ed ha sconfitto Luca Niccolini, candidato della lista Scarlino nel cuore, che ha ottenuto 804 voti, pari al 39,90% delle preferenze, e Monica Faenzi, candidata della lista Scarlino Futura, che ha ottenuto 405 voti, pari al 20,10% delle preferenze.

I votanti sono stati 2.081 (68,14%), le schede nulle 35, le schede bianche 31, le schede contestate 0.

Il commento di Luca Niccolini

“Cari cittadini di Scarlino,

a nome mio e della squadra di Scarlino nel Cuore, desidero ringraziarvi per il sostegno e la partecipazione che avete dimostrato in queste elezioni – dichiara il candidato sindaco Luca Niccolini –. Siamo grati per la fiducia che ci avete accordato e per aver condiviso con noi la visione di un futuro migliore per il nostro comune. Tuttavia, il risultato elettorale, con uno scarto esiguo di soli due voti, ha sollevato delle serie preoccupazioni. Abbiamo riscontrato alcune contestazioni nell’attribuzione dei voti in vari seggi elettorali, che non possiamo ignorare. Queste contestazioni mettono in dubbio la correttezza del processo elettorale e, di conseguenza, l’integrità del risultato. Per questo motivo, abbiamo deciso di procedere con la richiesta ufficiale di riconteggio dei voti. È nostro dovere assicurarci che ogni singolo voto venga conteggiato correttamente e che il risultato finale rispecchi fedelmente la volontà della nostra comunità. Non permetteremo che possibili errori nell’attribuzione dei voti compromettano il futuro di Scarlino”.

“Questa decisione non è solo un atto di giustizia, ma una necessità per difendere i principi democratici su cui si basa la nostra società – termina Niccolini –. Non possiamo accettare che ombre e dubbi avvolgano un processo così cruciale per il nostro Comune. Vogliamo garantire a ogni cittadino di Scarlino che il proprio voto ha il giusto peso e che la verità prevalga”.

Il commento di Monica Faenzi

“Complimenti al sindaco Francesca Travison e auguri, perché governare con una maggioranza così risicata, 2 voti, non sarà certo un’impresa semplice, viste anche le difficoltà di stabilità riscontrate in più occasioni nel primo mandato. Un sindaco uscente che viene rinnovato così dovrebbe prendere il risultato con grande senso di responsabilità e farsi un esame di coscienza, cosa che spero che accada: per Travison 140 voti meno rispetto al risultato 2019, 2 soli voti di scarto con il candidato del centrosinistra – spiega Monica Faenzi, candidato a sindaco per Scarlino Futura -. Non solo: è chiaro che sarà richiesto il riconteggio dei voti, è quasi un obbligo con questi numeri. Scarlino Futura ha fatto un ottimo lavoro, è partita come la terza lista, la lista di disturbo così ci hanno definito, e invece ha presentato un progetto credibile e apprezzato da tanti scarlinesi. Ci impegneremo all’opposizione, portando avanti le nostre proposte”.