Verso le amministrative, Vinciarelli: “Costruiamo il futuro della città”

Massa Marittima (Grosseto). Andrea Vinciarelli, candidato sindaco di Massa Marittima, e i candidati al Consiglio comunale della lista Vivere Massa fanno appello a tutti i cittadini del capoluogo, delle frazioni e del territorio aperto affinché “vi sia la possibilità di amministrare il Comune di Massa Marittima”.

“Questi alcuni dei temi che saranno affrontati e portati ai tavoli istituzionali e lo faremo – afferma Vinciarelli – a prescindere dagli esiti della consultazione elettorale. Sanità: dopo anni di tagli ai posti letto e riduzioni dei servizi territoriali con sempre meno servizi e medici di famiglia, pediatri, specialisti, puntiamo a rilanciare ospedale e territorio con il ripristino del Distretto socio-sanitario e il potenziamento dell’ospedale Sant’Andrea. Per il Falusi si propone la valorizzazione per il servizio pubblico, che rappresenta un riferimento e una garanzia per i lavoratori e gli ospiti. La cultura ci vedrà lavorare per favorire eventi culturali importanti in modo da caratterizzare il territorio e si dovrà progettare uno studio per il recupero del cinema teatro Mazzini. Infrastrutture e viabilità ci troveranno impegnati a creare una rete istituzionale per il completamento della Sarzanese-Valdera, riqualificare la viabilità rurale e manutenzione delle strade urbane. Si dovrà realizzare un piano delle opere pubbliche concreto e partecipato con i residenti nel capoluogo e nelle frazioni”.

“Per l’urbanistica, il decoro urbano e l’ambiente, si dovrà puntare al recupero degli immobili oggi in uno stato di degrado e semi-abbandono, come il castello di Monteregio, l’ex dispensario e l’area Molendi, che danneggiano l’immagine della città – sottolinea Vinciarelli –. Accanto ad una stesura di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche per strutture pubbliche e private. Valorizzare e tutelare il lago dell’Accesa sarà un altro obiettivo sul quale lavorare. Il turismo necessita di una campagna promozionale per far conoscere Massa Marittima, creando lo sviluppo di un turismo integrato tra costa e collina. Commercio e impresa dovranno vedere l’estensione del centro storico alla parte alta della città e si dovrà rendere più attrattiva ed efficiente l’area artigianale di Valpiana, con interventi sulle infrastrutture per una riqualificazione e rilancio dell’area. Scuola e istruzione dovranno vederci impegnati per il mantenimento dell’autonomia scolastica per scuole inferiori e superiori oggi a rischio, ampliando l’offerta formativa con integrazione tra scuola e lavoro e proposte per la creazione di corsi post diploma”.

“L’agricoltura e i prodotti eno-gastronomici hanno bisogno di uno sforzo collettivo che metta in rete i produttori presenti del territorio e promuova uno stretto collegamento con le attività commerciali e le piccole imprese commerciali presenti sul territorio – sottolinea Vinciarelli -. Attenzione e riorganizzazione del trasporto pubblico locale con una revisione del piano di mobilità e trasporto extra urbano e ripristino del servizio di trasporto urbano integrandolo con le esigenze turistiche. Sport e associazionismo dovranno avere il massimo sostegno nei settori di sport, cultura e sociale con la creazione di organismi di consultazione, coprogettazione con il Comune. Si dovrà pensare anche alle sedi utilizzando il patrimonio edilizio presente e non utilizzato”.

“Muoversi insieme per la nostra città senza condizionamenti ideologici è il nostro appello anche agli altri candidati perché la città ha bisogno di idee concrete e progetti che coinvolgano tutti – termina Vinciarelli -. Dateci fiducia, per progetti che proponiamo e per la voglia che abbiamo di confrontarci con tutti per costruire il futuro della città, delle frazioni e del territorio”.