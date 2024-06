Appello dell’Anpi al voto antifascista, il Pci: “Cosa ne pensano i candidati?”

Massa Marittima (Grosseto). “La memoria è un tema importante per una realtà come Massa Marittima, fa parte della storia della nostra città e merita rispetto ed attenzione e il giusto richiamo all’antifascismo dell’Anpi provinciale comprende anche quelle tragiche vicende, come la strage degli 83 minatori di Niccioleta che si celebrerà tra qualche giorno, l’assassinio di Norma e di altri civili, la deportazione nei campi di concentramento di tante persone, e costituisce patrimonio incancellabile da rendere sempre vivo perché non si ripeta”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, del Pci delle Colline Metallifere.

“Esprimersi sul tema dell’antifascismo è dovuto a chi si candida nella nostra realtà – sottolinea Gasperi -. Cosa ne pensano i candidati a riguardo? Accettereste ad esempio una proposta di intitolare una via, una piazza, un parco a gerarchi fascisti come Giorgio Almirante, oppure la ripudiereste? Quale sarà la vostra posizione? Una domanda precisa da non eludere perché il tema è vecchio e superato, oppure affermare che ci sono questioni più importanti perché chi sarà chiamato alla guida del Comune deve comunque esprimere il proprio pensiero su tutti gli aspetti che riguardano da vicino la nostra comunità”.