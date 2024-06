Verso le amministrative, Scarlino Futura: “Lavori sulle spiagge, pericoli per i bagnanti”

Scarlino (Grosseto). “La stagione è iniziata, ma non per il Comune di Scarlino, che si affretta a fare un ripascimento dell’ultimo minuto sulle spiagge (le foto sono di queste ore), proprio in corrispondenza dei primi giorni di caldo e di apertura delle attività balneari”.

A dichiararlo è la lista Scarlino Futura, che sostiene la candidatura di Monica Faenzi a sindaco di Scarlino.

“Neanche le imminenti elezioni sono bastate a mettere fretta all’amministrazione Travison o semplicemente a permetterle di vigilare attentamente sui tempi di attuazione dell’intervento per evitare figuracce – continua la nota -. Il risultato è un ‘ottimo’ biglietto da visita, con i turisti che in alcuni casi sono stati costretti a rinunciare a fare il bagno: si potrebbe dire ‘Benvenuti a Scarlino’, solo per fare una citazione ripresa dalla rotatoria recentemente abbellita dalla Giunta uscente, in uno slancio pre-elettorale. Certo, ciò non ci stupisce affatto, basti guardare che fine hanno fatto i ricavati dalla vendita degli alloggi dell’eredità Gianferotti, alloggi che tra l’altro potevano essere utili al contrasto all’emergenza abitativa evitando di imbarcarsi nella creazione di sette nuovi appartamenti nella vecchia scuola di via Matteotti a scapito delle associazioni che vi trovano sede: ebbene quei soldi, come si legge negli atti, sono serviti a finanziare i lavori pre-elettorali, in modo che, dopo cinque anni di stallo, Scarlino sembrasse addirittura un paese pieno di cantieri (e che cantieri, spesso neanche in regola con la segnaletica)”.

“Del resto, quando a mancare è la programmazione, anche questi trucchetti dell’ultimo minuto ottengono scarsi risultati, con opere realizzate in fretta e furia, oppure cumuli di sabbia sulle spiagge e mezzi al lavoro sul bagnasciuga a stagione turistica già iniziata. Per non parlare poi della gestione del parcheggio di Cala Violina, assegnata con trattativa privata senza tenere in considerazione chi vive e opera nella zona – termina il comunicato -. La nostra lista, Scarlino Futura, non ha mai nascosto di voler potenziare al massimo il turismo: perché è di questo che il territorio ha bisogno, godendosi finalmente le potenzialità delle bellezze ambientali di cui dispone”.